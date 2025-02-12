Казахстанец заплатил за аренду коттеджа на день рождения, но праздник в нем не отметил
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В Костанайской области мужчина для празднования своего дня рождения перевел предоплату за аренду коттеджа, которого на самом деле не существовало, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские задержали 24-летнюю жительницу Рудного.
"Под предлогом сдачи в аренду несуществующего коттеджа она обманула мужчину, планировавшего отметить свой день рождения в арендуемом доме. Жительница предлагала аренду комфортного коттеджа для проведения торжества через платформу, требуя за аренду сумму в 70 тысяч тенге", - рассказали в ДП Костанайской области.
Мужчина, заинтересовавшись предложением, перевел предоплату в размере 35 тысяч тенге.
"После этого злоумышленница заблокировала его и перестала выходить на связь", - уточнили в ведомстве.
ДП Костанайской области показал скриншоты переписки потерпевшего по поводу аренды коттеджа.
По факту мошенничества полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемой может грозить до 4 лет лишения свободы.
В полиции дали топ-5 советов казахстанцам.
1. Будьте осторожны с онлайн-товарами и услугами, всегда проверяйте информацию лично перед покупкой.
2. Никогда не переводите предоплату до получения товара или услуги.
3. Не доверяйте онлайн-доставкам, которые требуют подтверждения через SMS-код.
4. Проверяйте отзывы и репутацию продавца или арендатора.
5. В случае обмана незамедлительно заблокируйте свои счета и обратитесь в правоохранительные органы.
Ранее связанная с недвижимостью мошенническая схема была раскрыта в Алматы. В интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах города на условиях, которые казались слишком выгодными. Минимум пять человек перевели оплату, не видя квартиру и даже не убедившись в ее существовании. По подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.
В Казахстане высокий спрос на аренду жилья приводит к рискам мошенничества, включая недобросовестных риелторов и ложные объявления. Злоумышленники могут требовать предоплату за "бронирование" квартиры, исчезая после получения денег. Мы рассказывали, как защитить себя при аренде жилья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220083-kazahstanec-zaplatil-za-arendu-kottedzha-na-den-rozhdeniya-no-prazdnik-v-nem-ne-otmetil/