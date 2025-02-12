"Увезли на белом джипе": дело о надругательстве над 18-летним инвалидом расследуют в Актау

В Сети распространилась информация о похищении и изнасиловании 18-летнего парня с инвалидностью в Актау. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Информацию о преступлении рассказала адвокат Ажар Абдил на своей странице в Facebook. По ее словам, 27 декабря прошлого года в Актау был изнасилован 18-летний инвалид с детства, признанный недееспособным по решению суда.

"До настоящего времени не назначены необходимые экспертизы. Не изъяты записи с камер видеонаблюдения, где видно, как белый джип увозит в центре города беззащитного человека, и проще простого отследить траекторию движения данного транспортного средства", - заявила Ажар Абдил.

Адвокат отметила, что не смогла дозвониться до следователя, который расследует это дело.

"Казалось бы, хронологию событий восстановить не трудно. Поскольку потерпевшего увезли на машине прямо в центре города… но вызывает крайнее недоумение, что при наличии стольких камер до сих пор не установлено подозреваемое лицо", - отметила Ажар Абдил.

Ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 121 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Дело взято на контроль руководством департамента полиции. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ч.1 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что в пригороде Павлодара изнасиловали 56-летнюю женщину-инвалида, страдающую умственной отсталостью. Подсудимый признал вину и примирился с потерпевшей, до оглашения выплатив ей 3 млн тенге, но лишения свободы не избежал.