Подозреваемых задержали в Кокшетау, когда они делили деньги (видео)

В Кокшетау "по горячим следам" задержали подозреваемых в краже денег и продукции из торгового павильона. Они попали в объектив камеры наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дерзкую кражу совершили в ночь на 11 февраля. Злоумышленники повредили пластиковую входную дверь торгового павильона, расположенного на остановке "Центральный рынок", и похитили 100 тыс. тенге и продукцию.

Информация о преступлении полицейским поступила в 04.45. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

В ходе первоначальных поисковых мероприятий сотрудники изучили записи видеокамер Центра оперативного управления.

"Одна из камер четко зафиксировала преступные действия неизвестных, которые после взлома и кражи скрылись на территории центрального рынка. В течение часа полицейским удалось не только установить личности фигурантов, но и найти их местоположение. В момент задержания мужчины делили похищенные деньги и не успели их потратить", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате комплекса оперативных мер сотрудники полиции по подозрению в совершении кражи задержали двух жителей Кокшетау в возрасте 35 лет, имеющих судимости за совершение имущественных преступлений.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

Ранее в Алмалинском районе Алматы 48-летнего ранее судимого мужчину задержали с поличным по подозрению в автомобильной краже. Предположительно, он совершил серию краж и в других частях города. По информации полиции, подозреваемый, разбивая стекла, похищал дисплеи из автомобилей.

А в Астане стражи порядка раскрыли кражу в ювелирном магазине благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали момент преступления. Оперативники изучили кадры и выяснили, что злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся. Подозреваемый установлен и задержан.