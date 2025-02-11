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Эзотерика

Казахстанка "заработала" 26 млн тенге, создав группы в WhatsApp

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Женщина держит в руке смартфон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Жительницу Экибастуза обвинили в обмане и злоупотреблении доверием людей с помощью групп в WhatsApp, где участникам обещали прибыль от вложений, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Экибастуза в конце 2020 года создала в WhatsApp группы "ЛайвСтайлер", "Карлыгаш", "Умножайка", "Шанс" и другие, где, обладая навыками убеждения, призывала людей вкладывать денежные средства для получения прибыли.

"Приглашенные ею участники групп, находясь под ее влиянием и будучи убежденными в успехе проектов, переводили свои денежные средства на банковские счета ее и ее близких родственников.

Часть полученных средств она выплачивала участникам в виде дивидендов за счет вложений новых участников, чтобы создать видимость прибыльности схемы. Остальные тратила на личные нужды", - установил суд.

Так, поверив в обещания приумножить денежные средства, одна из потерпевших вступила в группу "ЛайвСтайлер".

"Не подозревая о преступных намерениях организатора, с января по ноябрь 2021 года она перечислила на указанные злоумышленницей счета (принадлежавшие ей, ее несовершеннолетнему сыну и супругу) около 14 млн тенге. Из этой суммы 8,5 млн тенге обвиняемая вернула потерпевшей, чтобы создать видимость честности. Оставшиеся 5,4 млн тенге она из корыстных побуждений присвоила", - уточнили в суде.

В результате преступных действий 23 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 26 млн тенге.

Вина подсудимой подтверждалась показаниями потерпевших и свидетелей, выписками из банковских счетов и другими доказательствами.

С учетом того, что женщина впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не имеет отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

В пользу 23 потерпевших взыскано 26 млн тенге материального ущерба.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания ограничение свободы будет заменено на лишение свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что 20 граждан Казахстана пострадали от мошенничества, лишившись 90 млн тенге. Им обещали 20-30% прибыли со вложенных средств через семь дней. Двух жительниц Павлодара подозревают в создании WhatsApp-чата с имитацией финансовой деятельности.

А два жителя Акмолинской области потеряли 12,5 млн тенге, поверив предложениям в соцсетях и решив заработать якобы на инвестициях. По данным полиции, схема для обмана схожа: за вклад собственных денег потерпевшим обещали дивиденды, но когда дело дошло до получения прибыли, финансовые консультанты попросту пропадали или требовали еще вложений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219654-kazahstanka-zarabotala-26-mln-tenge-sozdav-gruppy-v-whatsapp/