Силовики организовали засаду для задержания подозреваемого с поличным в Семее

36-летнего жителя Семея задержали по подозрению в вымогательстве после требования выплатить долг с процентами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что мужчина угрожал применением насилия и требовал от жителя Семея возврата долга в размере 175 тысяч тенге.

"Однако он добавил к этой сумме еще 300 тысяч тенге в качестве "процента за свои услуги", увеличив общую сумму до 475 тысяч тенге. Оперативники организовали засаду и задержали подозреваемого с поличным в момент получения денег", - рассказали в МВД.

На данный момент в отношении мужчины начато досудебное расследование. Он доставлен в отдел полиции, где проводятся необходимые следственные действия.

"Полицейские напоминают гражданам, что вымогательство - это серьезное преступление, за которое предусмотрено строгое наказание. Если вы стали жертвой угроз или незаконных требований, незамедлительно обращайтесь в полицию", - обратились в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.