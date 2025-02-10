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Поймали с поличным: предполагаемых домушников задержали в Алматы

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Задержание подозреваемых
Задержание. Фото: polisia.kz

Стражи порядка Алматы сообщили о задержании группы домушников - подозреваемых поймали с поличным, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Задержание провели в Медеуском районе южной столицы. По информации полиции, незадолго до этого они совершили кражу имущества владельцев одного из домов на улице Кажымукана.

Сообщается, что злоумышленники проникли в чужое жилище через окно, отжав металлическую решетку. Ими были похищены золотые изделия.

Все подозреваемые в настоящее время взяты под стражу - их шесть человек. Сообщается, что подозреваемые являются жителями Алматинской области и области Абай.

Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.

Также недавно в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в четырех кражах из домов жителей мегаполиса.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219360-poymali-s-polichnym-predpolagaemyh-domushnikov-zaderzhali-v-almaty/