Павлодарского чиновника обвинили в грубости и использовании ненормативной лексики

В Павлодарской области главу инспекции лесного хозяйства и животного мира обвинили в использовании нецензурной лексики к сотрудникам. Дисциплинарное дело рассмотрели на Совете по этике, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, заместителя начальника Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и по совместительству уполномоченного по этике обвинили в том, что он 13 декабря прошлого года в нерабочее время, между 19.00 и 20.00, повел себя грубо в отношении четырех сотрудников резервата, выдвигал необоснованные обвинения в коррупции, использовал ненормативную лексику.

Один из сотрудников, не выдержав такого пренебрежительного отношения к себе, решил обратиться в региональное управление Агентства РК по делам государственной службы. Но лесничий, он же уполномоченный по этике, решительно отверг все претензии в свой адрес.

"Все четыре обвинения против меня ложны и не соответствуют действительности. В то время мы провели комплексный аудит за год. Нами был выявлен факт вырубки лесов. Щербактинский суд вынес решение 30 декабря 2024 года. Резерват большой, поэтому мы проводили проверки и в нерабочее время", - рассказал заместитель начальника областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

За неимением доказательств, а также из-за того, что проверка проводилась в нерабочее время, Совет по этике рекомендовал применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Рекомендация направлена в Министерство экологии и природных ресурсов РК.

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