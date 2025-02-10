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Павлодарского чиновника обвинили в грубости и использовании ненормативной лексики

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Совет по этике в отношении главы инспекции лесного хозяйства
На Совете по этике. Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодарской области главу инспекции лесного хозяйства и животного мира обвинили в использовании нецензурной лексики к сотрудникам. Дисциплинарное дело рассмотрели на Совете по этике, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, заместителя начальника Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и по совместительству уполномоченного по этике обвинили в том, что он 13 декабря прошлого года в нерабочее время, между 19.00 и 20.00, повел себя грубо в отношении четырех сотрудников резервата, выдвигал необоснованные обвинения в коррупции, использовал ненормативную лексику.

Один из сотрудников, не выдержав такого пренебрежительного отношения к себе, решил обратиться в региональное управление Агентства РК по делам государственной службы. Но лесничий, он же уполномоченный по этике, решительно отверг все претензии в свой адрес.

"Все четыре обвинения против меня ложны и не соответствуют действительности. В то время мы провели комплексный аудит за год. Нами был выявлен факт вырубки лесов. Щербактинский суд вынес решение 30 декабря 2024 года. Резерват большой, поэтому мы проводили проверки и в нерабочее время", - рассказал заместитель начальника областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

За неимением доказательств, а также из-за того, что проверка проводилась в нерабочее время, Совет по этике рекомендовал применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Рекомендация направлена в Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Ранее в Жамбылской области спор из-за охотничьего хозяйства довел до суда. Там расторгли договор на ведение охотничьего хозяйства, оказавшегося на территории природного заказника. Владелец ТОО заявил о своих убытках на сумму 35 млн тенге.

А в области Абай выявили сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам о высшем образовании. По этим фактам начали досудебные расследования по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219304-pavlodarskogo-chinovnika-obvinili-v-grubosti-i-ispolzovanii-nenormativnoy-leksiki/