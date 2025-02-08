Костанаец устроил дебош в баре и попал на видео

В Костанае мужчина устроил дебош в баре и оскорблял персонал заведения нецензурной бранью. Его наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент: мужчина начал вести себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью.

Полицейские установили личность дебошира. Им оказался 34-летний местный житель, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.

В отношении него было возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство". Суд постановил наложить на него штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Также в Костанае полицейские задержали голого парня, который бегал по улицам. Его поместили в комнату временного задержания. Освидетельствование показало, что молодой человек употреблял седативные вещества. Стражи порядка возбудили административное производство по статье "Мелкое хулиганство".

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.