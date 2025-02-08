В МВД сообщили о ликвидации 9 ОПГ и 3 притонов (видео)

В МВД сообщили, что в январе текущего года в Казахстане заблокировано 1257 наркосайтов, ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан, за январь выявлено более 700 наркоправонарушений.

"Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений.

Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресечена деятельность 17 нарколабораторий. С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг - "синтетики", а также 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается", - сообщил Данияр Мейрхан.

Ранее в Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами. На время досудебного расследования все задержанные были помещены в изолятор временного содержания.

А в Актобе остановили такси и задержали пассажира из-за его багажа. В сумке, по заключению эксперта, находилось 10 кг марихуаны. 35-летнего жителя Кызылорды водворили в ИВС. В отношении него начато досудебное расследование.

Также в Алматы полицией задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в пропаганде и рекламе наркотиков.