Таксиста избили и выбросили на дорогу: план "Перехват" вводили на юге Казахстана

Сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр Кызылорды. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у таксиста телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу.

Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия. После получения информации был введен план "Перехват".

В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками Шымкента в ходе проведения мероприятий задержали двоих подозреваемых.

Оказалось, что они являются жителями Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, проводится досудебное расследование.

Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.