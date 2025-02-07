"Спальный" автобус удивил полицейских в Костанайской области (видео)

На трассе Алматы - Екатеринбург в Костанайской области полицейские остановили автобус Yutong, который удивил их своей конструкцией, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вместо привычных сидений в салоне автобуса были установлены 36 кроватей.

В салоне автобуса. Фото: ДП Костанайской области

Водитель, 40-летний житель Туркестанской области, предлагал пассажирам сомнительный способ регулярных междугородних перевозок.

Особенно насторожил полицейских тот факт, что в автобусе использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и соответствующие экспертизы.

Кровати в автобусе. Фото: ДП Костанайской области

"Фактически водитель самовольно внес изменения в конструкцию автобуса без подтверждения их безопасности. Как показывают исследования, такая конфигурация мест не обеспечивает нужной защиты при авариях. В отличие от обычных сидений такие конструкции не могут удержать пассажиров в случае столкновения, что может привести к более серьезным травмам", - рассказали в ДП Костанайской области.

Эксперты подчеркивают, что такие автобусы не прошли краш-тесты, и использование подобных конструкций на массовых перевозках создает ненужный риск.

Полицейские оперативно приняли меры, запретив водителю эксплуатацию автобуса до устранения всех недостатков. Ему также назначили штраф в размере 60 тысяч тенге за переоборудование автобуса без соответствующего разрешения.

Отметим, что по ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Ранее водителей "ревущих" авто наказали в Павлодаре. Как рассказали в полиции, чаще всего водители устанавливают на машины выхлопные системы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем и, соответственно, могут издавать шум. Всем водителям "ревущих" авто, помимо штрафа, выдается требование об устранении нарушения и изымаются госномера.