Главврач реабилитационного центра в Таразе знала о буллинге и молчала

В Жамбылской области главврача привлекли к ответственности за несообщение о правонарушениях в отношении несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, инцидент произошел в Таразе.

"Прокуратура с использованием Telegram-бота Komekstopbullying выявила случай буллинга, совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детской реабилитационный центр "Аяла".

Установлено, что мать пострадавших детей ранее обращалась в администрацию реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа", - рассказали в ведомстве.

В связи с этим по акту прокурорского надзора Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля по Жамбылской области 25 декабря 2024 года главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности по ст.127-1 КоАП РК (Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних) с наложением административного штрафа.

"Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - заявили в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.127-1 КоАП РК неесообщение работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также о фактах, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (39 320 тенге).