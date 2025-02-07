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"Смерть двух потерпевших": военнослужащему Алматинского гарнизона вынесли приговор

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Военнослужащий с оружием в руках
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Военнослужащего Алматинского гарнизона признали виновным в превышении власти с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

В суде Алматинского гарнизона в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А., обвиняемого по статье "Превышение власти, с применением оружия, повлекшим тяжкие последствия".

"Подсудимый, будучи представителем власти, совершил действия, выходящие за пределы его прав и полномочий. В результате наступили тяжкие последствия - смерть двух потерпевших.

Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подсудимый вину не признал, а представители потерпевших просили наказать подсудимого по всей строгости закона. В итоге подсудимый был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Также сообщается, что он лишен воинского звания. В пользу одного из потерпевших взыскано 20 млн тенге морального ущерба.

Напомним, в январе этого года 13 лет лишения свободы назначил суд командиру взвода за убийство солдата Марата Баркулова из пистолета в Мангистауской области. 7 сентября прошлого года, на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник. Позже отец погибшего солдата записал видеообращение к министру обороны.

В октябре прошлого года суд поставил точку в деле о смерти срочника Досымжана Салимжана, который погиб в воинской части 29108 в поселке Сарыозек. Обвиняемого также лишили свободы на 7 лет.

Также в конце прошлого года мы писали о судебном процессе по делу 19-летнего солдата срочной службы Нуржигита Абдильпатты, который вышел из комы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218740-smert-dvuh-poterpevshih-voennosluzhashchemu-almatinskogo-garnizona-vynesli-prigovor/