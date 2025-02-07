Супруги из ЗКО вместо погашения долгов потеряли 9 млн тенге
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В ЗКО у одной супружеской пары мошенники выманили 9 млн тенге, пообещав помощь в погашении долгов. Другая семья лишилась 11 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за январь мошенники обманули жителей Западно-Казахстанской области на 100 млн тенге, используя различные схемы и тактики.
Одним из самых громких случаев стала история обманутой супружеской пары из района Байтерек.
"Мошенники на протяжении трех дней завоевывали доверие пары, в итоге мужчине позвонила женщина и предложила помощь в заработке денег и погашении долгов", - отметили в МВД.
Для начала они попросили перевести 47 250 тенге. Постоянные видеозвонки и инструкции по переводу денежных средств привели к тому, что супруги оформили кредиты и оплатили счета мошенников. Общая сумма ущерба составила более 9 млн тенге.
В другом случае пенсионеры стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками компании сотовой связи. Звонившие сообщили, что срок действия их SIM-карты истек, а для продления необходимо продиктовать код.
"После этого последовал звонок от "сотрудника банка", который сообщил, что на имя пенсионера собираются оформить кредит. В итоге мошенники получили доступ к депозитам, выманив у пенсионеров более 11 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Ранее житель Акмолинской области лишился 3 млн тенге после одного телефонного звонка, во время которого ему сообщили об окончании срока работы номера телефона. Мужчина продиктовал код из SMS, и на него оформили кредиты. В полицию же заявитель обратился лишь спустя 5 дней.
Другой житель Акмолинской области потерял 4 млн тенге после того, как ответил на звонок из якобы "службы доставки" и сообщил SMS-код. По информации полиции, ему стали поступать аудио- и видеозвонки от аферистов, а один из мошенников был в форменном обмундировании в звании капитана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218715-suprugi-iz-zko-vmesto-pogasheniya-dolgov-poteryali-9-mln-tenge/