Главу районного суда в области Жетісу подозревают в коррупции: начато расследование

В отношении председателя Аксуского районного суда в области Жетісу начато расследование - он подозревается в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении председателя Аксуского районного суда области Жетісу начато расследование по подозрению в коррупции. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит.

При этом согласно информации на официальном сайте Аксуского районного суда области Жетісу, председателем указан Шаймерденов Нурлан Садыкович, уроженец Алматинской области.

На этом посту он с конца 2021 года. До этого больше 10 лет занимал должность судьи в Талгарском районном суде Алматинской области.

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