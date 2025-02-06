Распитие спиртного закончилась жестоким убийством в Жамбылской области

В Жамбылской области вынесли приговор мужчине, который во время распития спиртных напитков кухонным ножом убил знакомого, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным, опубликованных в Telegram-канале судов Жамбылской области, рассмотрено уголовное дело в отношении И., которого обвиняли в убийстве.

"В ночь с 11 на 12 октября 2024 года, в ходе распития спиртных напитков, между подсудимым И. и потерпевшим С. возникла словесная ссора.

Потерпевший С. начал оскорблять И. нецензурными словами, после чего И., задавшись преступным умыслом и вооружившись кухонным ножом, нанес С. несколько ножевых ранений в грудную клетку и горло, вследствие которых С. скончался на месте происшествия",- рассказали в суде.

Отмечается, что прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы, а потерпевшая, родная сестра убитого, не простила подсудимого. Кроме того, с потерпевшей стороны не были предъявлены исковые требования, касающиеся имущественного и морального вреда. Сам подсудимый И. вину признал полностью.

"Приговором суда И. признан виновным по ст.99 ч.1 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - сообщили в суде.

Несколько дней назад мы писали, что жительницу области Ұлытау признали виновной в ранении сожителя ножом в живот, однако освободили из-под стражи в зале суда.

Также в этом году в области Ұлытау совместное употребление алкоголя привело к драке и смерти потерпевшего от удара ножом. Обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы.

До этого прошел показательный судебный процесс над обвиняемым в умышленном причинении смерти коллеге, с которым они вместе выпивали. На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.