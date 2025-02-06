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Обещали взорвать школу и требовали 80 млн: полиция расследует угрозы в адрес учителя из Атырау

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Мужчина держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: 9nong / Getty Images

Учитель истории из Атырау получил сообщение, отправитель которого заявил о планируемом взрыве в школе и потребовал 80 млн тенге. Полиция ведет расследование по данному факту.

По данным издания "Ақ жайық", сегодня днем учителю истории школы-гимназии №3  поступило сообщение на русском языке с иностранного мобильного номера, начинающегося с кода +380.

"В сообщении говорилось, что в 14 часов в школе произойдет взрыв. Кроме того, отправитель потребовал 80 млн тенге и оставил номер своей банковской карты. Как только сообщение было получено, сразу был набран номер 102", - пишет издание.

В управлении образования отметили, что на данный момент обстановка стабильна, учебный процесс продолжается в обычном режиме.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в школе была проведена проверка после поступившего сообщения о наличии взрывного устройства.

"Компетентные органы провели необходимые оперативные мероприятия, однако подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ведется расследование", - сообщили в ДП.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Астане был установлен и задержан 15-летний подросток, который сообщил, что в школе села Талапкер якобы заложена бомба. Из-за звонка пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек.

Мы также писали, что в Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который, по данным следствия, дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных бомбах в школе-лицее имени Ы.Алтынсарина.

Летом прошлого года в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218575-obeshchali-vzorvat-shkolu-i-trebovali-80-mln-policiya-rassleduet-ugrozy-v-adres-uchitelya-iz-atyrau/