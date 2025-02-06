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Мужчина отобрал телефон у ожидавшего автобус астанчанина

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

29-летнего жителя столицы задержали по подозрению в том, что на одной из остановок города он, применив силу, отобрал мобильный телефон у мужчины, ожидавшего автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Астаны.

Так, 29-летний житель столицы был задержан по подозрению в том, что на одной из остановок города он, применив силу, отобрал мобильный телефон у мужчины, ожидавшего автобус.

"Выяснилось, что злоумышленник, переходя дорогу, заметил одиноко стоящего гражданина. Он выхватил у него телефон марки Redmi и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Алматы задержали подозреваемого в магазине во время его попытки продать телефон. Полицейские изъяли вещественное доказательство и вернули владельцу", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Мужчина помещен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.

Напомним, также недавно сообщалось, что мужчину, объявленного в межгосударственный розыск, задержали после кражи телефона в Актобе.

Ранее в январе в Алматы произошло нападение на подростка, у которого отобрали мобильный телефон и 10 тыс. тенге.

В ноябре прошлого года мы писали, что дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау был задержан 21-летний подозреваемый, который, выхватил телефон у 19-летнего прохожего.

В сентябре 2024 года жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218571-muzhchina-otobral-telefon-u-ozhidavshego-avtobus-astanchanina/