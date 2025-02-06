Переселенец купил дом за 350 тыс. тенге в Костанайской области, а 4 миллиона попросил вернуть

В Костанайской области переселенца наказали за мошенничество с покупкой дома, на который он якобы потратил госсубсидию в размере 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура провела проверку по вопросу соблюдения законодательства, направленного на защиту внутреннего рынка труда, содействие в занятости, а также вовлечение в продуктивную занятость безработных и самозанятых, в том числе законности расходования бюджетных средств за 2023 и 2024 годы.

Так, в мае 2023 года переселенец на государственные субсидии приобрел жилье в селе Приозерное Сосновского сельского округа.

Между тем проверка установила, что по данному адресу мужчина не проживает, а фактически живет в селе Харьковское этого сельского округа.

"Кроме того, визуальным осмотром установлено, что дом не соответствует заявленной стоимости, а также не пригоден для проживания", - уточнили в прокуратуре Костанайской области.

В связи с этим прокуратура района приняла решение о регистрации данного факта, так как, по информации надзорного органа, в действиях переселенца усматривались признаки мошенничества.

Для принятия процессуального решения делом занялся отдел полиции района. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество).

"Свидетель по делу (лицо, продавшее дом) в ходе допроса пояснила, что дом она реализовала за 350 тыс. тенге, а 4 млн тенге (субсидии), которые были перечислены, она по указанию подозреваемого в дальнейшем перевела на банковские счета, которые он ей указал", - рассказали в прокуратуре региона.

Также справками из банков подтверждалось, что деньги не были перечислены продавцу недвижимости.

7 октября прошлого года приговором Мендыкаринского районного суда переселенца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.190 УК. Ему назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

Одновременно приговором удовлетворили иск о взыскании в пользу акимата Мендыкаринского района материального ущерба в сумме 4 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Северо-Казахстанской области семью обязали вернуть в бюджет деньги, выданные в качестве государственной поддержки за переселение. Они получили более 1,2 млн тенге в качестве субсидий для переезда. Кроме того, в связи с подачей заявления о предоставлении сертификата экономической мобильности семье выплатили еще 4 млн тенге.

В Казахстане действует программа переселения в трудодефицитные регионы, предусматривающая финансовую помощь и субсидии для переезжающих. Однако некоторые граждане пытаются обманным путем получить выплаты, фиктивно участвуя в программе без фактического переезда.