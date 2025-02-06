Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Предоставляли клиентам проживающую с ними девушку": семейную пару осудили в Кокшетау

Опубликовано:

Проститутка
Девушка. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В Кокшетау приговорили к лишению свободы супружескую пару за организацию секс-притона и дачу взятки полицейскому в 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело за совершение преступления против здоровья населения и нравственности, а также коррупцию рассмотрел Кокшетауский городской суд.

"Подсудимый и его гражданская супруга, занимаясь сводничеством, предоставляли клиентам проживающую совместно с ними гражданку для оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Подсудимый был охранником, доставлял девушку по адресам. Подсудимая отвечала на телефонные звонки, размещала объявления на сайтах", - установил суд.

Тем самым, по версии обвинения, супруги организовали и содержали притон для занятия проституцией и сводничества в группе лиц по предварительному сговору (п.1 ч.2 ст.309 УК).

"Кроме того, подсудимый после задержания, находясь в здании управления полиции, в целях избежания уголовной ответственности предлагал сотруднику 500 тыс. тенге за увод от уголовной ответственности и дальнейшее покровительство притона", - отметили в суде.

О данном факте сотрудник отдела доложил руководству. В последующем при передаче взятки подсудимый был задержан (ч.2 ст.367 УК).

"Вина подсудимых доказана проведенными следственными действиями, сведениями сотовых телефонов подсудимых, изъятыми предметами в ходе обыска дома, выписками банковских счетов, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и частичным признанием вины подсудимыми, очными ставками и другими материалами дела", - уточнили в суде.

Приговором суда мужчине назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией в доход государства суммы взятки. Его гражданскую жену приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218499-predostavlyali-klientam-prozhivayushchuyu-s-nimi-devushku-semeynuyu-paru-osudili-v-kokshetau/