"Предоставляли клиентам проживающую с ними девушку": семейную пару осудили в Кокшетау

В Кокшетау приговорили к лишению свободы супружескую пару за организацию секс-притона и дачу взятки полицейскому в 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело за совершение преступления против здоровья населения и нравственности, а также коррупцию рассмотрел Кокшетауский городской суд.

"Подсудимый и его гражданская супруга, занимаясь сводничеством, предоставляли клиентам проживающую совместно с ними гражданку для оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Подсудимый был охранником, доставлял девушку по адресам. Подсудимая отвечала на телефонные звонки, размещала объявления на сайтах", - установил суд.

Тем самым, по версии обвинения, супруги организовали и содержали притон для занятия проституцией и сводничества в группе лиц по предварительному сговору (п.1 ч.2 ст.309 УК).

"Кроме того, подсудимый после задержания, находясь в здании управления полиции, в целях избежания уголовной ответственности предлагал сотруднику 500 тыс. тенге за увод от уголовной ответственности и дальнейшее покровительство притона", - отметили в суде.

О данном факте сотрудник отдела доложил руководству. В последующем при передаче взятки подсудимый был задержан (ч.2 ст.367 УК).

"Вина подсудимых доказана проведенными следственными действиями, сведениями сотовых телефонов подсудимых, изъятыми предметами в ходе обыска дома, выписками банковских счетов, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и частичным признанием вины подсудимыми, очными ставками и другими материалами дела", - уточнили в суде.

Приговором суда мужчине назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией в доход государства суммы взятки. Его гражданскую жену приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.