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Житель Усть-Каменогорска едва не перерезал горло своей жене, забывшей о приличиях

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Домашнее насилие
Мужчина угрожает женщине ножом. Иллюстративное фото: M-Production / Getty Images

В Усть-Каменогорске мужчина едва не перерезал горло своей жене, потому что она резко отреагировала на увещевания мужа по поводу употребления спиртных напитков, передает YK-news.kz.

Как сообщается в материалах суда № 2 Усть-Каменогорска, в октябре прошлого года трудящийся в частной фирме житель областного центра приболел. Поэтому не пошел на работу, а решил посетить поликлинику.

Получив положенные назначения и открыв больничный лист, мужчина вернулся домой, где его ждала неприглядная картина. Супруга в компании одного из друзей семьи и квартиранта распивала спиртное.

К тому времени, как муж вошел в двери, выпито было уже порядочное количество алкоголя. И участники застолья пребывали в соответствующем состоянии.

Видя недовольство хозяина дома, гость постарался быстро убраться с его глаз, а квартиранту идти было некуда, и он остался за столом. Нетрезвая супруга продолжила подливать горячительное и ему, и себе.

Убедившись в том, что его грозно сдвинутые брови не оказывают на жену должного воздействия, муж перешел к словесным убеждениям, но был обруган нецензурными словами. Это изрядно его разозлило, тем более, что выражалась супруга в присутствии постороннего человека, роняя тем самым престиж хозяина дома.

Согласно материалам суда, решив проучить забывшую о приличиях женщину, муж схватил со стола нож и, приставив его к горлу супруги, стал отчитывать ее за бесстыдное поведение, но какой-то момент не рассчитал сил и нанес жене глубокий порез.

Придерживая рану жены, подсудимый набрал на телефоне номер скорой помощи. Когда приехали врачи, он самостоятельно отвел супругу к машине.

Ранение потерпевшей оказалось серьезным - пострадали яремная вена и пищевод. В декабре мужчина предстал перед судом. К тому времени он успел помириться с супругой, которая признала, что сама спровоцировала его действия.

Обвиняемый просил суд о смягчении наказания из-за необходимости ухаживать за больными родственниками. Несмотря на все эти обстоятельства, мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Ранее мужчину осудили за причинение легкого вреда здоровью знакомой ночью в гостинице Тараза. В номере они распивали спиртные напитки. В суде казахстанец вину не признал и заявил, что только просто оттолкнул потерпевшую и та упала на кровать. Мужчину приговорили к общественным работам.

А жительница области Абай в ходе возникшего словесного конфликта дома пострадала от рук нетрезвого экс-супруга. В суде женщина просила строго наказать бывшего мужа. Его приговорили к 25 суткам ареста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218479-zhitel-ust-kamenogorska-edva-ne-pererezal-gorlo-svoey-zhene-zabyvshey-o-prilichiyah/