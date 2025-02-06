Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ущерб более 237 млн тенге: в МВД Кыргызстана раскрыли подробности задержания казахстанки

Опубликовано:

Подозреваемая
Подозреваемая. Фото: Polisia.kz

В Бишкеке ранее была задержана 26-летняя казахстанка, которая подозревается в крупном мошенничестве. В МВД Кыргызстана раскрыли подробности задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"При попытке пересечения государственной границы Кыргызской Республики в международном аэропорту "Манас" задержана гражданка Б.А., 1999 года рождения, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола.

Задержанная разыскивалась Министерством внутренних дел Республики Казахстан за совершение преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК (мошенничество)", - отмечается в сообщении кыргызского ведомства на официальном сайте.

По данным МВД Кыргызстана, в 2023 году преступная группа из четырех человек организовала мошенническую схему, направленную на хищение средств клиентов банка. Используя мобильный телефон, злоумышленники ввели в заблуждение и злоупотребили доверием пяти потерпевших.

"В ходе преступной деятельности, участники группы разработали мошеннический план и распределили роли. Б.А. выполняла функции координатора, обеспечивала связь между сообщниками, регулировала их действия и контролировала реализацию схемы. Средства потерпевших на сумму 183 014 000 тенге были переведены на подставные счета, затем обналичены через криптовалютные кошельки", - говорится в сообщении.

Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в Следственную службу Сокулукского РОВД для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее мы писали, что в Бишкеке по запросу Интерпола МВД Казахстана задержана 26-летняя девушка, которая подозревается в крупном мошенничестве - речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге.

Также ранее гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на сотни тысяч долларов, задержали на острове Хиос в Греции.

До этого в Турции задержали объявленную в международный розыск казахстанку. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, в 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тыс. долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218478-ushcherb-bolee-237-mln-tenge-v-mvd-kyrgyzstana-raskryli-podrobnosti-zaderzhaniya-kazahstanki/