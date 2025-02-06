Ущерб более 237 млн тенге: в МВД Кыргызстана раскрыли подробности задержания казахстанки

В Бишкеке ранее была задержана 26-летняя казахстанка, которая подозревается в крупном мошенничестве. В МВД Кыргызстана раскрыли подробности задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"При попытке пересечения государственной границы Кыргызской Республики в международном аэропорту "Манас" задержана гражданка Б.А., 1999 года рождения, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола.

Задержанная разыскивалась Министерством внутренних дел Республики Казахстан за совершение преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК (мошенничество)", - отмечается в сообщении кыргызского ведомства на официальном сайте.

По данным МВД Кыргызстана, в 2023 году преступная группа из четырех человек организовала мошенническую схему, направленную на хищение средств клиентов банка. Используя мобильный телефон, злоумышленники ввели в заблуждение и злоупотребили доверием пяти потерпевших.

"В ходе преступной деятельности, участники группы разработали мошеннический план и распределили роли. Б.А. выполняла функции координатора, обеспечивала связь между сообщниками, регулировала их действия и контролировала реализацию схемы. Средства потерпевших на сумму 183 014 000 тенге были переведены на подставные счета, затем обналичены через криптовалютные кошельки", - говорится в сообщении.

Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в Следственную службу Сокулукского РОВД для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее мы писали, что в Бишкеке по запросу Интерпола МВД Казахстана задержана 26-летняя девушка, которая подозревается в крупном мошенничестве - речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге.

Также ранее гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на сотни тысяч долларов, задержали на острове Хиос в Греции.

До этого в Турции задержали объявленную в международный розыск казахстанку. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, в 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тыс. долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась.