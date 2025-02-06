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Задержали 12 вагонов: "социальный" газ украли с месторождения в Актюбинской области (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: МВД РК

В министерстве внутренних дел сообщили, что задержана преступная группа за хищение "социального" газа с территории месторождения в Актюбинской области, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области при содействии прокуратуры и ДКНБ проведено задержание группы лиц, организовавших схему хищения "социального" газа.

По информации МВД, фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа.

"Они путем технических манипуляций с измерительными приборами емкостей для хранения топлива формировали неучтенный газ, который в последующем реализовывали ЖД транспортом", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По его словам, по пути следования с месторождения в направлении точки сбыта задержано 12 вагонов с похищенным газом.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - добавил он.

Напомним, в апреле прошлого года в Жамбылской области задержали граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге.

А в октябре вагоны с контрабандной нефтью на 120 млн тенге обнаружили в Казахстане. В рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218340-zaderzhali-12-vagonov-socialnyy-gaz-ukrali-s-mestorozhdeniya-v-aktyubinskoy-oblasti/