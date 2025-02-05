Тройное убийство в Усть-Каменогорске: одним из погибших оказался известный скульптор

В Усть-Каменогорске ночью 30 января в доме, где жил 69-летний Валерий Дранишников, был пожар. После пожара известного в регионе скульптора, его гражданскую супругу и родственницу нашли погибшими, передает YK-news.kz.

Валерий Дранишников - член Союза художников РК. Его скульптуры имеются во многих населенных пунктах Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске это, к примеру, фигура хоккеиста, установленная у Дворца спорта имени Б. Александрова.

Внучка пожилого человека поделилась, что ей известно о пожаре, в котором погиб близкий человек.

"Моя сестра позвонила маме около трех ночи. Сказала, что дом дедушки горит. Естественно, мы все поехали туда. Когда мы приехали, дом уже сгорел, а туда никого не пускали. Лишь мою сестру, которую подключили к опознанию тел", - рассказала девушка.

По словам внучки Валерия Дранишникова, погибшие находились в подвальном этаже, где располагались ванная комната, кухня, мастерская скульптора.

Напомним, после пожара в частном доме в Усть-Каменогорске в погребе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти. По информации из Сети, на телах якобы были зафиксированы рубленые раны головы.

Также сообщалось, что полицейские задержали 27-летнего родственника. Предположительно, после убийства из-за ссоры на фоне алкогольного опьянения подозреваемый попытался скрыть следы преступления, сбросив тела в погреб, и поджег дом. Орудиями стали нож и топор.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, а подозреваемый уже арестован.