Тройное убийство в Усть-Каменогорске: одним из погибших оказался известный скульптор
Опубликовано:
В Усть-Каменогорске ночью 30 января в доме, где жил 69-летний Валерий Дранишников, был пожар. После пожара известного в регионе скульптора, его гражданскую супругу и родственницу нашли погибшими, передает YK-news.kz.
Валерий Дранишников - член Союза художников РК. Его скульптуры имеются во многих населенных пунктах Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске это, к примеру, фигура хоккеиста, установленная у Дворца спорта имени Б. Александрова.
Внучка пожилого человека поделилась, что ей известно о пожаре, в котором погиб близкий человек.
"Моя сестра позвонила маме около трех ночи. Сказала, что дом дедушки горит. Естественно, мы все поехали туда. Когда мы приехали, дом уже сгорел, а туда никого не пускали. Лишь мою сестру, которую подключили к опознанию тел", - рассказала девушка.
По словам внучки Валерия Дранишникова, погибшие находились в подвальном этаже, где располагались ванная комната, кухня, мастерская скульптора.
Напомним, после пожара в частном доме в Усть-Каменогорске в погребе нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти. По информации из Сети, на телах якобы были зафиксированы рубленые раны головы.
Также сообщалось, что полицейские задержали 27-летнего родственника. Предположительно, после убийства из-за ссоры на фоне алкогольного опьянения подозреваемый попытался скрыть следы преступления, сбросив тела в погреб, и поджег дом. Орудиями стали нож и топор.
В Департаменте полиции ВКО сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, а подозреваемый уже арестован.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218214-troynoe-ubiystvo-v-ust-kamenogorske-odnim-iz-pogibshih-okazalsya-izvestnyy-skulptor/