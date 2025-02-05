Родителям девочки из Жезказгана придется выплатить 7,5 млн тенге за разбитое авто
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В области Ұлытау несовершеннолетняя без водительских прав попала в ДТП, когда пыталась скрыться от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 21 января 2025 года специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрел гражданское дело о взыскании суммы ущерба.
Согласно материалам дела, несовершеннолетняя была признана виновной постановлением об административном правонарушении, уже вступившим в законную силу.
"В ночное время, около 04.00, несовершеннолетняя управляла автомобилем без водительских прав в Жезказгане. При попытке скрыться от сотрудников дорожной полиции она допустила столкновение с воротами частного дома, причинив материальный ущерб владельцу автомобиля на сумму 7,5 млн тенге, а также ущерб собственникам поврежденного дома", - установил суд.
В соответствии со ст.917 Гражданского кодекса Республики Казахстан вред, причиненный неправомерными действиями граждан, подлежит возмещению в полном объеме.
Решением суда сумма ущерба была взыскана в солидарном порядке с родителей девочки, так как она обучается в колледже и не имеет собственного дохода.
"Кроме того, владелец транспортного средства требовал компенсации морального вреда, однако суд отклонил данный иск, поскольку в случае имущественных споров моральный вред возмещению не подлежит", - отметили в суде.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Атырау подросток за рулем автомобиля "ВАЗ-2170" попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины. Один пассажир и 17-летний водитель были доставлены в больницу.
Также подросток за рулем внедорожника устроил дорожно-транспортное происшествие в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу. Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка и наказали владельца авто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218176-roditelyam-devochki-iz-zhezkazgana-pridetsya-vyplatit-7-5-mln-tenge-za-razbitoe-avto/