Родителям девочки из Жезказгана придется выплатить 7,5 млн тенге за разбитое авто

В области Ұлытау несовершеннолетняя без водительских прав попала в ДТП, когда пыталась скрыться от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 21 января 2025 года специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрел гражданское дело о взыскании суммы ущерба.

Согласно материалам дела, несовершеннолетняя была признана виновной постановлением об административном правонарушении, уже вступившим в законную силу.

"В ночное время, около 04.00, несовершеннолетняя управляла автомобилем без водительских прав в Жезказгане. При попытке скрыться от сотрудников дорожной полиции она допустила столкновение с воротами частного дома, причинив материальный ущерб владельцу автомобиля на сумму 7,5 млн тенге, а также ущерб собственникам поврежденного дома", - установил суд.

В соответствии со ст.917 Гражданского кодекса Республики Казахстан вред, причиненный неправомерными действиями граждан, подлежит возмещению в полном объеме.

Решением суда сумма ущерба была взыскана в солидарном порядке с родителей девочки, так как она обучается в колледже и не имеет собственного дохода.

"Кроме того, владелец транспортного средства требовал компенсации морального вреда, однако суд отклонил данный иск, поскольку в случае имущественных споров моральный вред возмещению не подлежит", - отметили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Атырау подросток за рулем автомобиля "ВАЗ-2170" попал в ДТП. В результате аварии погиб 16-летний пассажир его машины. Один пассажир и 17-летний водитель были доставлены в больницу.

Также подросток за рулем внедорожника устроил дорожно-транспортное происшествие в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу. Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка и наказали владельца авто.