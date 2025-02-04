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Шымкентцы хотели закрыть долги перед банками, но потеряли 15 млн тенге

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Человек подписывает документы в банке
В банке. Иллюстративное фото: PhotoAlto/Eric Audras / Getty Images

Шымкентцы поверили в возможность закрыть задолженности перед банками через доверенного сотрудника, но в итоге лишились 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Шымкенте задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обещали полностью закрыть задолженности перед казахстанскими банками при открытии депозитов на полсуммы долга.

"45-летняя женщина и 43-летний житель Шымкента, которые нигде не работают, представляясь сотрудниками банка, обманули девять человек", - рассказали в МВД.

Жертвы, у которых имелись задолженности в банках Казахстана в общей сумме 26 млн тенге, были родственниками или хорошими знакомыми друг друга.

"Заверяли, что в банках есть доверенный сотрудник, который сможет полностью закрыть их долг через открытие депозита в тех же банках только на половину суммы задолженности, которая составляет 15 млн тенге. Наивные жертвы обратились в правоохранительные органы, когда их мечты не исполнились в обещанные сроки", - добавили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы, мужчину - к трем годам и шести месяцам. Также они будут возмещать 15 млн тенге пострадавшим по исполнительному производству.

Ранее в Шымкенте мужчина взял в микрофинансовой организации 9 млн тенге, но из-за несвоевременной оплаты долга обязан выплатить почти 25 млн тенге. В суде он обязался ежемесячно выплачивать по 1 млн тенге, а в последний месяц - более 13 млн тенге.

Также стало известно, что на 1 января кредиты имело более 9 млн казахстанцев - это почти все занятое население страны (9,2 млн человек). Они должны банкам и микрофинансовым организациям порядка 24,1 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217906-shymkentcy-hoteli-zakryt-dolgi-pered-bankami-no-poteryali-15-mln-tenge/