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Смерть девушки-тренера в Актау: что станет с насильно оформленным на нее кредитом

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Деньги, наручники и молоток судьи
Деньги, наручники и молоток судьи. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

Брат погибшей Алины Сериковой рассказал, что станет с кредитом, который осужденные принудительно оформили на девушку-тренера из Актау, передает Lada.kz.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Брат погибшей Бауыржан Жолжан рассказал о некоторых нюансах насильно оформленного на Алину Серикову кредита.

"После случившегося с моей сестрой в мае 2024 года я сразу закрыл ее счет. В свою очередь семьи осужденных должны закрыть кредит. Пока никакая пеня не будет добавляться. Как вернут (семьи осужденных - прим. авт.), я сразу же открою счет сестры и закрою кредит", - пояснил он.

Также ранее стало известно, что адвокат одного из фигурантов дела подал заявление на Бауыржана Жолжана. По словам правозащитника, на заседаниях он регулярно подвергался буллингу, а также получил ряд угроз.

Бауыржан Жолжан подал встречное заявление. Сегодня, 4 февраля, он сообщил, что пока каких-либо подвижек по данному инциденту еще не произошло.

"На этой неделе сказали, что назначат дату разбирательств", - коротко прокомментировал он.

Напомним, 31 января судебная коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор по резонансному делу, произошедшему в мае прошлого года в Актау.

Как установил суд, подсудимые приобрели мефедрон и, находясь в состоянии наркотического опьянения, избили и похитили девушку-тренера, посадив ее в машину. Спустя некоторое время трое из них уехали, оставив потерпевшую с двумя подсудимыми.

"В это время главный фигурант, угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Он и еще один подсудимый удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы", - указывалось в сообщении суда.

Затем, угрожая насилием, путем вымогательства они оформили через банковское приложение на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичили его и отпустили свою жертву. После чего девушка покончила с собой.

К пожизненному сроку лишения свободы приговорили главного фигуранта уголовного дела. Еще одному подсудимому дали 16 лет, а трое других получили по 13 лет заключения.

Также осужденные должны будут выплатить семье погибшей более 19 млн тенге в качестве материального ущерба и 30 млн тенге - за моральный вред. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217861-smert-devushki-trenera-v-aktau-chto-stanet-s-nasilno-oformlennym-na-nee-kreditom/