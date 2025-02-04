Секс-притоны под видом салонов массажа работали в Алматы: полиция задержала 30 женщин
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В Алматы с начала года выявлены 16 секс - притонов, которые функционировали пол видом салонов оздоровительного массажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Как сообщает пресс-служба алматинской полиции, 16 салонов боди - массажа выявлены в центральной части мегаполиса. Они функционировали в жилом массиве города.
"В результате локальных рейдов задержаны и доставлены в полицию свыше 30 женщин, оказывавших интимные услуги. Трое из них - иностранки. По решению суда за нарушение миграционного законодательства нашей страны они депортированы.
В отношении остальных женщин тоже были приняты меры административного характера. Кроме того, следует отметить, что владельцы 16 помещений, служивших притонами, привлечены к ответственности", - сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217794-seks-pritony-pod-vidom-salonov-massazha-v-almaty-policiya-zaderzhala-30-zhenshchin-video/