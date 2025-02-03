Неизвестные напали на мужчину возле ночного заведения в Астане

В Астане глубокой ночью возле одного из ночных заведений неизвестные напали на жителя города, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

"Установлено, что около четырех утра у одного из ночных заведений неизвестные лица напали на мужчину, применили физическую силу и похитили у него денежные средства в размере 20 тысяч тенге и два мобильных телефона. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлены и задержаны подозреваемые молодые люди", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

В начале года в Алматы были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя города. Они взяты под стражу. Тогда сообщалось, что двое подозреваемых в подъезде одного из домов по улице Мынбаева поджидали местного жителя и, угрожая физической расправой, отобрали у него мобильный телефон.

Также в Алмалинском районе Алматы задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на жителя мегаполиса и понуждении его к оформлению кредита.

Мы также писали о задержанных недавно мужчинах, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты.

Подозреваемых в ограблении на улице задержали стражи порядка на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город. Потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.