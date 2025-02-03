Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неизвестные напали на мужчину возле ночного заведения в Астане

Опубликовано:

Мужчина нападает
Мужчина. Иллюстративное фото: Anawat_s / Getty Images

В Астане глубокой ночью возле одного из ночных заведений неизвестные напали на жителя города, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

"Установлено, что около четырех утра у одного из ночных заведений неизвестные лица напали на мужчину, применили физическую силу и похитили у него денежные средства в размере 20 тысяч тенге и два мобильных телефона. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлены и задержаны подозреваемые молодые люди", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

В начале года в Алматы были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя города. Они взяты под стражу. Тогда сообщалось, что двое подозреваемых в подъезде одного из домов по улице Мынбаева поджидали местного жителя и, угрожая физической расправой, отобрали у него мобильный телефон.

Также в Алмалинском районе Алматы задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на жителя мегаполиса и понуждении его к оформлению кредита.

Мы также писали о задержанных недавно мужчинах, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты.

Подозреваемых в ограблении на улице задержали стражи порядка на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город. Потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217635-neizvestnye-napali-na-muzhchinu-vozle-nochnogo-zavedeniya-v-astane/