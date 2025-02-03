Карагандинец отдал знакомому почти 19 млн тенге и через 2 года осознал ошибку

В Караганде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обмане 14 человек на сумму 120 млн тенге. Один из горожан передал почти 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 35-летний житель Караганды обратился в полицию.

"Стремясь получить прибыль с вложений, передал своему знакомому значительную сумму - почти 19 млн тенге, полагаясь на его честное слово. Однако годы ожидания дивидендов обернулись разочарованием: спустя более двух лет он осознал свою ошибку", - рассказали в МВД.

В полиции выяснилось, что карагандинец не одинок в своих ожиданиях. В следственном отделении уже зарегистрировали обращения от трех потерпевших.

"Полицейские возбудили уголовное дело против 39-летнего карагандинца, который представился как банкир, и взяли его под стражу на время следствия", - уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день следователи установили 14 случаев мошенничества на общую сумму почти 120 млн тенге. В рамках досудебного расследования полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Ранее несколько жительниц Павлодарской области одолжили своей знакомой крупную сумму денег на развитие бизнеса. Не дождавшись возврата долга, они обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге. По фактам мошенничества возбудили уголовное дело.

А в Шахтинске 22-летнего парня обвинили в обмане знакомых на сумму 5 млн 750 тыс. тенге. По версии следствия, он убедил их оформить на себя кредиты. Подсудимого признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде ограничения свободы.