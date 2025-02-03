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Взрыв произошел в жилом комплексе в Москве: есть погибший и пострадавшие (видео)

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Скорая и пожарные у ЖК "Алые паруса"
Скорая и пожарные у ЖК "Алые паруса". Кадр из видео: https://t.me/shot_shot

В одном из корпусов жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, один человек погиб, четверо пострадали, передает NUR.KZ.

В одном из корпусов жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, причины и обстоятельства устанавливаются.

Один человек погиб из-за хлопка в ЖК "Алые паруса", четверо человек пострадали, сообщает ТАСС по данным оперативных служб.

Telegram-канал SHOT при этом пишет, что число пострадавших выросло до 5. "Силовики рассматривают версию о покушении, звонивший в полицию рассказал о взрыве гранаты. По предварительным данным, СВУ либо граната была заложена под потолком, сообщает источник SHOT. Взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу из ЖК", - пишут авторы канала.

И добавляют, что ЖК "Алые Паруса" - евродом премиум-класса. Расположен в районе Щукино на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория огорожена, находится под контролем охраны. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей. Среди известных российских селебрити, живущих в ЖК - Екатерина Одинцова, Алла Довлатова.

Telegram-каналы размещают фото и видео с места происшествия.

Напомним, ранее в декабре прошлого года у жилого дома в Москве произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Как сообщает Русская служба BBC, источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы. Русская служба BBC также сообщала, чем известен убитый в Москве генерал Кириллов.

Позднее стало известно, что по подозрению в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержан гражданин Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217479-vzryv-proizoshel-v-zhilom-komplekse-v-moskve-est-pogibshiy-i-postradavshie/