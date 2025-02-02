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Продажа наркотиков попала на видео в Уральске

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Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

В Уральске полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле. Момент продажи запрещенного вещества попал на камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как рассказали в полиции, в ходе мониторинга камер видеонаблюдения ЦОУ полицейские заметили подозрительных людей во дворе многоэтажного дома. На место незамедлительно направился отряд патрульной полиции.

В ходе проверки проверки был задержан 20-летний горожанин. У него в кармане полицейские обнаружили вещество растительного происхождения с характерным запахом.

По этому факту начато досудебное расследование. Задержанным грозит штраф в размере 80 МРП (314 тыс. тенге) или лишение свободы на срок до 7 лет.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. неоднократно; 
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  6. в общественном месте, - 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217306-prodazha-narkotikov-popala-na-video-v-uralske/