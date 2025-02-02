Двух человек, подозреваемых в обмане казахстанцев, задержали в Москве и области

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о работаете по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, ранее в Москве был задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны, а затем скрылся.

"Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана.

"В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов (7,2 млн тенге)", - говорится в сообщении.

Всего с начала этого года за пределами Казахстана было разыскано 11 преступников. На территории страны для компетентных органов других стран найдены и задержаны 44 человека.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

До этого из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.