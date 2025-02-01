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Иностранца, разыскиваемого Молдовой, задержали в Актюбинской области

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Задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

На железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области задержан иностранец, который разыскивался Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на сайте МВД Polisia.kz, на железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области задержан узбекистанец, который разыскивался Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.

"В 2013 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали об еще одном похожем случае - в Актобе полиция задержала подозреваемого в грабеже, скрывавшегося более полугода. Оказалось, что подозреваемый был ранее объявлен в межгосударственный розыск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217138-inostranca-razyskivaemogo-moldovoy-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/