Астанчанка не вернула чужую банковскую карту и попала под следствие (видео)
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В Астане задержана 47-летняя женщина, которая нашла чужую карту и, по данным следствия, расплачивалась деньгами на счету по своему усмотрению, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, 59-летняя местная жительница увидела в мобильном приложении многочисленные уведомления о покупках в разных магазинах, и только после этого поняла, что потеряла банковскую карту. Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении денег.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района Сарыарка по подозрению в совершении противоправного деяния установили и доставили 47-летнюю астанчанку. Со слов гражданки, банковскую карту она нашла во дворе дома. Женщина решила не искать владельца карты, а тратить деньги: в течение двух дней она покупала в местных магазинах продукты. Сумма материального ущерба составила 50 тысяч тенге", - сообщили в МВД.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания.
Ранее мы писали, что жительница Акмолинской области обнаружила, что с ее пропавшей банковской карты были потрачены более 1 млн тенге. Под подозрением оказалась родственница женщины.
В Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился 1 млн тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси. По данным полиции, тот присвоил себе банковскую карту астанчанина.
Житель Караганды после покупки в торговом центре обнаружил пропажу банковской карты, на счету которой была значительная сумма денег. Подозреваемую в краже задержали по "горячим следам".
Мы также писали о случае, когда с телефона жителя Астаны совершили покупку часов, беспроводных наушников и смартфона, а затем продали приобретенное имущество. Он о покупке ничего не знал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217039-astanchanka-ne-vernula-chuzhuyu-bankovskuyu-kartu-i-popala-pod-sledstvie-video/