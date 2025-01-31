Дело с ущербом на 270 млн тенге расследуют в Семее

На территории Семея предприниматели без разрешительных документов незаконно добыли песок. Сумма ущерба государству составила более 270 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Семея выявила факт незаконной реализации общераспространенных полезных ископаемых на территории города.

"Недобросовестные предприниматели, не имея разрешительных документов, на систематической основе осуществляли незаконную добычу песка, а также оказывали услуги по его перевозке и доставке строительным предприятиям. Ущерб, нанесенный государству, превысил 270 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Прокуратурой города начато досудебное расследование по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство). Материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

Ранее в Алматинской области 99 га земли вернули в госсобственность. Такое решение приняли, так как землепользователь не использовал участок сельскохозяйственного назначения в соответствии с его назначением. Вместо этого предприятие занималось добычей полезных ископаемых.

Также в Карагандинской области власти обсудили с местными жителями проблему незаконной добычи полезных ископаемых в Балхаше. Так, был обнаружен карьер, где велась добыча грунта без разрешительных документов. Задержанную спецтехнику пометили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.