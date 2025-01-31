Поймали с поличным: предполагаемого автовора задержали в Алматы (видео)

48-летнего ранее судимого мужчину задержали в Алматы по подозрению в автомобильной краже с поличным - предполагается, что он совершил серию краж, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации ведомства, подозреваемый ночью, разбивая стекла, похищал дисплеи из автомобилей.

Известно, что мужчина ранее был судим за кражу.

"На данном этапе расследования установлена причастность 48-летнего подозреваемого к четырем аналогичным кражам. По оперативным данным, злоумышленник действовал и в других частях города, но только в ночное время.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других возможных эпизодов преступного поведения задержанного. Следует отметить, что ранее он уже имел судимость за кражу чужого имущества. В настоящее время он взят под стражу", - сообщил начальник отдела полиции УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.