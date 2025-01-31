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Видеозвонок спас девушку в Павлодаре

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Конфликт мужчины и женщины
Конфликт. Кадр из видео: polisia.kz

Жительницу Павлодара спас видеозвонок по кнопке SOS в конфликтной ситуации с ее знакомым. Мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оператору ЦОУ поступил видеозвонок с кнопки SOS. Женщина просила о помощи, так как у нее произошел конфликт со знакомым.

"Оказалось, что у горожанки сломался мобильный телефон, а новый она еще не приобрела. Попав в конфликтную ситуацию, она увидела кнопку "SOS" и воспользовалась ею", - рассказали в МВД.

Прибывшие полицейские выяснили обстоятельства инцидента и доставили женщину в отдел полиции. По обращению павлодарки мужчину привлекли к административной ответственности.

"Этот звонок спас меня от более тяжких последствий", - отметила горожанка.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков избила девочку. Инцидент произошел в Алматы. В полиции заявили, что участники происшествия установлены и доставлены в полицию.

Позже стало известно, что врачи выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Девочка продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216933-videozvonok-spas-devushku-v-pavlodare/