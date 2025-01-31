Водителя внедорожника с пистолетом задержали в Актобе

В Актобе стражи порядка задержали нетрезвого водителя BMW, лишенного прав три года назад. В машине обнаружили пистолет с патронами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции на одном из главных проспектов Актобе за нарушение ПДД остановили автомобиль BMW.

При проверке установлено, что в 2022 году 34-летнего водителя лишили права управления транспортными средствами на семь лет.

"Также экспертиза показала, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее в ходе досмотра автомашины в присутствии двух понятых полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет с четырьмя патронами", - отметили в МВД.

По факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также хранения холодного оружия проводятся следственные действия.

Отметим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Уральске задержали водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом. По данным полиции, мужчина был пьян и попытался скрыться от стражей порядка, но его задержали.