QR-коды с информацией о микрокредитах вели на сайт по продаже наркотиков в Алматы (видео)

Жителя Алматы, который расклеивал наклейки с QR-кодами, задержали полицейские - они вели на сайт по продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

У 28-летнего задержанного изъяты более 100 наклеек с информацией о получении микрокредитов. Однако при переходе по QR-коду пользователь попадал на интернет-ресурс, посвященный реализации наркотических средств.

"Подозреваемый признался в преступном характере своей деятельности, суть которой заключалась в расклеивании листовок на остановках, рекламных щитах и столбах. Оплату он получал на криптокошелек. Доводы задержанного будут тщательным образом проверены. Он помещен в изолятор временного содержания. По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено уголовное дело. Устанавливаются, так называемые, работодатели фигуранта", — информировал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Согласно статье 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.