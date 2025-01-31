Иностранец в течение 5 дней после освобождения из колонии должен покинуть Казахстан
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Гражданина Таджикистана, имеющего судимость по двум уголовным статьям, после освобождения выдворят из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, заявление управления полиции о выдворении гражданина Таджикистана за пределы Казахстана рассмотрел Жезказганский городской суд.
Согласно материалам дела, в 2016 году иностранец был осужден приговором районного суда №2 Жетысуского района Алматы по ч.3 ст.106 УК РК за уголовное правонарушение, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.
В 2018 году мужчина вновь был осужден по ч.1 ст.428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения). Тогда он получил дополнительное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
По совокупности наказаний окончательный срок составил 7 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
"В ходе судебного заседания установлено, что, находясь на территории Республики Казахстан, осужденный нарушил законодательство, что противоречит интересам государственной безопасности и охраны общественного порядка", - отметили в суде.
На момент рассмотрения дела иностранец не имел постоянного места жительства, близких родственников или имущества в Казахстане.
На судебном заседании мужчина не возражал против заявленных требований и полностью признал обстоятельства, указанные в материалах дела.
Решением суда гражданин Таджикистана подлежит выдворению за пределы Казахстана с обязательством покинуть территорию страны в течение 5 дней после освобождения из мест лишения свободы.
Решение суда вступило в законную силу немедленно после его вынесения и подлежит исполнению органами внутренних дел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216862-inostranec-v-techenie-5-dney-posle-osvobozhdeniya-iz-kolonii-dolzhen-pokinut-kazahstan/