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Иностранец в течение 5 дней после освобождения из колонии должен покинуть Казахстан

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Осужденный в колонии
Мужчина в тюрьме. Иллюстративное фото: EvgeniyShkolenko / Getty Images

Гражданина Таджикистана, имеющего судимость по двум уголовным статьям, после освобождения выдворят из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, заявление управления полиции о выдворении гражданина Таджикистана за пределы Казахстана рассмотрел Жезказганский городской суд.

Согласно материалам дела, в 2016 году иностранец был осужден приговором районного суда №2 Жетысуского района Алматы по ч.3 ст.106 УК РК за уголовное правонарушение, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В 2018 году мужчина вновь был осужден по ч.1 ст.428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения). Тогда он получил дополнительное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

По совокупности наказаний окончательный срок составил 7 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

"В ходе судебного заседания установлено, что, находясь на территории Республики Казахстан, осужденный нарушил законодательство, что противоречит интересам государственной безопасности и охраны общественного порядка", - отметили в суде.

На момент рассмотрения дела иностранец не имел постоянного места жительства, близких родственников или имущества в Казахстане.

На судебном заседании мужчина не возражал против заявленных требований и полностью признал обстоятельства, указанные в материалах дела.

Решением суда гражданин Таджикистана подлежит выдворению за пределы Казахстана с обязательством покинуть территорию страны в течение 5 дней после освобождения из мест лишения свободы.

Решение суда вступило в законную силу немедленно после его вынесения и подлежит исполнению органами внутренних дел.

Ранее полицейские установили семейную пару из Нигерии. Супруги, несмотря на решение суда о выдворении, не покинули территорию Казахстана, скрывались от миграционной службы и находились в стране незаконно. После сбора необходимых документов их доставили в столичный аэропорт и принудительно выдворили.

В ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством - они обратились в ЦОН для снятия пенсионных накоплений. В результате одной из них суд назначил штраф на сумму более 700 тыс. тенге, а другую ждет выдворение из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216862-inostranec-v-techenie-5-dney-posle-osvobozhdeniya-iz-kolonii-dolzhen-pokinut-kazahstan/