Иностранец в течение 5 дней после освобождения из колонии должен покинуть Казахстан

Гражданина Таджикистана, имеющего судимость по двум уголовным статьям, после освобождения выдворят из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, заявление управления полиции о выдворении гражданина Таджикистана за пределы Казахстана рассмотрел Жезказганский городской суд.

Согласно материалам дела, в 2016 году иностранец был осужден приговором районного суда №2 Жетысуского района Алматы по ч.3 ст.106 УК РК за уголовное правонарушение, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В 2018 году мужчина вновь был осужден по ч.1 ст.428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения). Тогда он получил дополнительное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

По совокупности наказаний окончательный срок составил 7 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

"В ходе судебного заседания установлено, что, находясь на территории Республики Казахстан, осужденный нарушил законодательство, что противоречит интересам государственной безопасности и охраны общественного порядка", - отметили в суде.

На момент рассмотрения дела иностранец не имел постоянного места жительства, близких родственников или имущества в Казахстане.

На судебном заседании мужчина не возражал против заявленных требований и полностью признал обстоятельства, указанные в материалах дела.

Решением суда гражданин Таджикистана подлежит выдворению за пределы Казахстана с обязательством покинуть территорию страны в течение 5 дней после освобождения из мест лишения свободы.

Решение суда вступило в законную силу немедленно после его вынесения и подлежит исполнению органами внутренних дел.

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