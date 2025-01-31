МВД: Членов преступной группы задержали в Астане (видео)

В министерстве внутренних дел РК сообщили о задержании в Астане преступной группы, в которую входили неоднократно судимые представители криминалитета, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по задержанию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью столичного департамента полиции при координации прокуратуры.

Отмечается, что задержанных подозревают в ряде тяжких преступлений.

"В одном из эпизодов фигуранты путем угрозы и применения насилия завладели у местного жителя денежными средствами в сумме 5 млн тенге и внедорожником марки Toyota.

В другом случае на прилегающей территории одного из банков они открытым путем похитили 6 млн тенге. Все участники преступной группы взяты под стражу", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

"Досудебное расследование проводится по фактам вымогательства и грабежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - добавил Алпыс.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А вымогательство, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Напомним, ранее в Туркестанской области пресекли деятельность предполагаемой ОПГ по делу о хищении путем оформления фиктивных залогов бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге. В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Также недавно в Жамбылской области вынесли приговоры лидеру и участникам ОПГ, которые в течение нескольких лет терроризировали предпринимателей.

Мы также писали, что в области Жетісу полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых членов ОПГ, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана. По версии следствия, группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества – мефедрона.

В начале года сообщалось, что КНБ по итогам 2024 года ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.