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После неудачной кражи на 15 млн тенге двум павлодарцам запретили ходить на дискотеку

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Мужчины дома
Мужчины сидят дома. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

Неудавшаяся кража на 15 млн тенге обернулась для двух мужчин запретом на посещение увеселительных мест в Павлодарской области. Суд назначил им по 5 лет условного срока, передает "Ирбис TV".

В приговоре Экибастузского городского суда указано, что "на дело" 39-летний мужчина отправился в январе 2023 года. Договорился с 38-летним знакомым, работавшим в охранной компании на пропускном пункте Бозшаколь, и заехал с другими мужчинами на двух грузовиках.

"Реализуя свои преступные намерения, направленные на тайное хищение чужого имущества ТОО, действуя под единым умыслом, тайно с контейнера похитили стальные кованые шары для шаровой мельницы диаметром 65 мм ULTRA GRIND II в количестве 26 тонн. После чего с похищенным имуществом скрылись с места совершения уголовного правонарушения и распорядились им по своему усмотрению, тем самым причинив ТОО особо крупный ущерб, согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, на общую сумму 15 079 595 тенге", - говорится в приговоре суда.

Когда злоумышленников заметили, те по пути сбросили похищенное в степи. Полицейские задержали всех по "горячим следам".

Уголовное дело в суде рассмотрели по статье "Кража". Двум обвиняемым в итоге суд назначил по 5 лет условного срока. Теперь они должны регулярно отмечаться и не посещать увеселительные места, не ходить на дискотеки. Металл, к слову, нашли в степи и вернули обратно на Бозшаколь.

Ранее в Алматы задержали двух приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в четырех кражах в микрорайонах Мадениет и Карасу. По данным полиции, похищенное золото подозреваемые сдали в ломбард.

А в одной из аптек Астаны отжали пластиковую дверь и из кассового аппарата тайно похитили порядка 200 тысяч тенге. Работники обратились в полицию. Подозреваемых задержали.

Жителя Алматинской области задержали по подозрению в краже кабеля из серверных блоков видеосистем. По информации МВД, украденный кабель подозреваемый сдавал в пункты приема цветного металла, а чтобы избежать подозрений, надевал куртку-спецовку и притворялся сотрудником сервисной компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216601-posle-neudachnoy-krazhi-na-15-mln-tenge-dvum-pavlodarcam-zapretili-hodit-na-diskoteku/