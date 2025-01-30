Казахстанец подрался с фотографом, которого он принял за закладчика

В Усть-Каменогорске мужчина, ранее приговоренный к общественным работам за драку, получил реальный срок лишения свободы за уклонение от их исполнения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в районе студенческого городка.

"Мужчина, заметив незнакомца, фотографирующего деревья, ошибочно принял его за закладчика наркотиков. В результате возник конфликт, переросший в драку", - пояснили в ДУИС по ВКО.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

"Однако осужденный не приступил к их выполнению, мотивируя тем, что в момент его отсутствия некому топить печь в частном доме и отопительный котел замерзнет", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники службы пробации неоднократно разъясняли мужчине правила и порядок отбывания наказания. Несмотря на это, он не только не явился на общественные работы, но и игнорировал уведомления о необходимости явиться в службу пробации для постановки на учет.

Так как мужчина не явился в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу, он был доставлен в службу пробации принудительно.

В итоге неотработанный срок общественных работ был заменен на 25 суток ареста.

При этом, как отметили в пресс-службе ДУИС по ВКО, осужденный не приступил к принудительному лечению от наркозависимости, назначенному по приговору суда.

Ранее жителя Жамбылской области арестовали на 10 суток за неоднократное нарушение особых требований суда. Дело в том, что он не явился в районный отдел полиции на профилактический допрос, а пришел в дом к потерпевшей и устроил драку.

А в центре Астаны, в районе Дворца мира и согласия, сняли на видео, предположительно, массовую драку, в которой участвовали около 60 человек. Кадры распространились в Сети. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.