Обогатились на 2 млрд тенге: задержаны руководители казахстанской торговой биржи
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В АФМ сообщили о пресечении незаконной деятельности товарной биржи "Modern Trading Solutions", руководство которой реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
"Вместе с тем руководство товарной биржи "Modern Trading Solutions", зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов", - заявили в ведомстве.
Здесь отметили, что это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.
"Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивали через подконтрольные компании", - отметили в АФМ.
По данным ведомства, в отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Агентством продолжается работа по мониторингу ценообразования на социально значимые товары, восстановлению справедливых условий биржевых сделок и защите интересов потребителей", - добавили в АФМ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216444-obogatilis-na-2-mlrd-tenge-zaderzhany-tri-rukovoditelya-kazahstanskoy-torgovoy-birzhi/