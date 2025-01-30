Обогатились на 2 млрд тенге: задержаны руководители казахстанской торговой биржи

В АФМ сообщили о пресечении незаконной деятельности товарной биржи "Modern Trading Solutions", руководство которой реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

"Вместе с тем руководство товарной биржи "Modern Trading Solutions", зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.

В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов", - заявили в ведомстве.

Здесь отметили, что это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.

"Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивали через подконтрольные компании", - отметили в АФМ.

По данным ведомства, в отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Агентством продолжается работа по мониторингу ценообразования на социально значимые товары, восстановлению справедливых условий биржевых сделок и защите интересов потребителей", - добавили в АФМ.