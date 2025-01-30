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Штраф более 700 тыс. тенге назначил суд казахстанке, выпившей две бутылки пива в Жамбылской области

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Пьяная женщина за рулем
Пьяная женщина за рулем. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В селе Кордай казахстанка управляла авто без прав, в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили штраф в 786 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Кордайским районным судом, рассмотрено административное дело в отношении гражданки Ш.

Как установлено судом, гражданка Ш. в январе 2025 года около 23:35 часов управляла автомобилем марки MAZDA в состоянии алкогольного опьянения по центральной улице села Кордай.

В суде правонарушитель Ш. пояснила, что выпив 2 бутылки пива, управляла автомобилем, и что она единственный кормилец 3-х несовершеннолетних детей. Машину купила 3 месяца назад, а права еще не получила. Вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

Судом совершенное Ш. правонарушение, переквалифицировано со ст. 608 ч. 6 КоАП на ст. 608 ч. 8 КоАП, по которой ей назначено наказание в виде штрафа в размере 786 тыс. тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее 28 января также сообщалось, что в Павлодарской области лишили прав местную жительницу 1951 года рождения, которая управляла автомобилем в алкогольном опьянении.

И в начале этого года в Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ее взяли под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216415-shtraf-bolee-700-tys-tenge-naznachil-sud-kazahstanke-vypivshey-dve-butylki-piva-v-zhambylskoy-oblasti/