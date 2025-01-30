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Суд над экс-председателем городского суда начался в Актау: его обвиняют по 4 статьям

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау начался судебный процесс по делу бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина И ЧСИ Джанахметова, передает Lada.kz.

Подсудимым вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса. Бауржану Шайдуллину – часть 4 статьи 28 "Подстрекательство", пункт 2 часть 3 статьи 367 "Дача взятки в крупном размере", часть 3 статьи 24 "Покушение на преступление", пункт 2 часть 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Второму подсудимому - часть 4 статьи 28 "Подстрекательство", пункт 2 часть 3 статьи 367 "Дача взятки" и часть 1 стати 190 УК РК "Мошенничество".

Судебное разбирательство возглавляет председатель Мунайлинского районного суда Серик Наурызбаев.

По подсчетам корреспондента редакции, со стороны защиты в процессе участвуют шесть адвокатов.

Напомним, летом прошлого года в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 миллионов тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание подсудимым, обвиняемым в экономическом преступлении - они должны были получить условные сроки и ущерб поменьше.

В Антикоре тогда сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.

Позже в Антикоре раскрыли подробности задержания председателя горсуда.

"Он через доверенное ему лицо, жителя города Актау, получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы. Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау", - сообщали в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216382-sud-nad-eks-predsedatelem-gorodskogo-suda-nachalsya-v-aktau-ego-obvinyayut-po-4-statyam/