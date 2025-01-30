"Удивляет казахстанское правосудие": китайский бизнесмен недоволен приговором своему партнеру в Шымкенте (видео)

В Шымкенте вынесли приговор китайскому бизнесмену Чжу Цзунбяо – его приговорили к 4 годам ограничения свободы. Потерпевшая сторона приговором недовольна, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, история двух китайских бизнесменов Кэ Цзядуна и Чжу Цзунбяо длится уже не первый год.

В свое время они совместно открыли металлургический завод в Шымкенте. Однако в 2020 году Кэ Цзядун узнал о махинациях своего партнера. Подделав подпись и документы, Чжу Цзунбяо похитил суммарно более одного миллиарда тенге и продал один из земельных участков компании.

Первый раз суд признал вину Чжу Цзунбяо и приговорил его к трём годам условно. Такое решение Фемиды не устроило потерпевшего. Он подал аппеляцию. И вот суд вынес по ней решение. Чжу Цзунбяо дали четыре года ограничения свободы с пробационым контролем.

"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года по данным статьям. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 44 УК РК в отношении Чжу Цзунбяо на этот срок устанавливается пробационный контроль", – сообщили в суде.

Такое решение не устроило потерпевшего Кэ Цзядуна. По его словам, обманувший его партнер снова избежал строгого наказания.

"Мы считаем вынесенный приговор необоснованным и абсурдным. Чжу Цзуньбяо уже был приговорен к условному наказанию несколько раз – и в 2019, и в 2021, и в 2023 году, и теперь он снова избежал строгого наказания.

Мы заявляем, что у него есть покровители которые помогают ему в судах. И доказывает это тот факт, что сегодня суд снова вынес мягкий приговор, проигнорировав серьезность обвинений и ключевые обстоятельства дела. Разве это можно назвать справедливостью?

Ему все равно на казахстанские законы, очередной условный срок или мягкое наказание. Он в очередной раз благодаря покровителям ушел от ответственности. Это абсурд, а не суд", – заявил Кэ Цзядун.

По словам потерпевшего, суд Шымкента фактически проигнорировал обвинения в присвоении и растрате денежных средств на сумму более одного миллиарда тенге. Вместо рассмотрения тяжких финансовых преступлений фокус был сделан на обвинении в подделке документов, оставив без внимания судьбу похищенных средств и вопрос их возврата.

"Суд, ссылаясь на наличие двух кассовых книг в товариществе, — одной с отметкой о возврате денег и другой без нее, — трактовал эти противоречия в пользу обвиняемого. Такой подход создает опасный прецедент, когда преступники могут уходить от ответственности, используя подобные манипуляции с документами.

Нас удивляет казахстанское правосудие. Сколько можно давать одному преступнику условные сроки и мягкое наказание? Поэтому мы и говорим о покровителях, то, что мы видим на процессе в Шымкенте, это форменное беззаконие", – заявил потерпевший.

Прокурор ранее запросил для обвиняемого 8 лет лишения свободы. Сейчас потерпевший Кэ Цзядун намерен оспорить новый приговор в Верховном суде.