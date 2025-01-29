"Она комментирует из ОАЭ": в Генпрокуратуре высказались о розыске Даны Орманбаевой

В кулуарах мажилиса замглавы Генпрокуратуры Галымжан Койгелдиев прокомментировал объявление в розыск казахстанской журналистки Даны Орманбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Галымжана Койгелдиева, розыском журналистки Даны Орманбаевой занимается Интерпол.

"Она привлечена в рамках 174 статьи и объявлена в розыск. Соответственно, все следственные действия сейчас будут по установлению ее местонахождения. Этим занимается Интерпол.

Конкретно, где она сейчас находится, не могу сказать. В соцсетях пишут, что она комментирует все из ОАЭ, но достоверной информации у нас нет", - сообщил замглавы Генпрокуратуры.

Отметим, что статья 174 УК РК - это "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Напомним, на журналистку Дану Орманбаеву завели уголовное дело в апреле прошлого года за публикацию в Instagram. Недавно в своих соцсетях она заявила, что ее объявили в международный розыск - информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы.

Добавим, что в сентябре 2024 года мы писали, что суд Алматы удовлетворил иск блогера к журналисту об опровержении сведений, не соответствующих действительности, и взыскании морального вреда. Тогда, по данным СМИ, речь шла о судебном иске Баян Алагузовой к Дане Орманбаевой.

А в октябре 2024 года суд в Алматы оштрафовал Дану Орманбаеву за публикации оскорбительного характера в адрес продюсера Баян Алагузовой.