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Эзотерика

"Она комментирует из ОАЭ": в Генпрокуратуре высказались о розыске Даны Орманбаевой

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Дана Орманбаева, продюсер и журналистка
Дана Орманбаева. Фото: instagram.com/danapartner_

В кулуарах мажилиса замглавы Генпрокуратуры Галымжан Койгелдиев прокомментировал объявление в розыск казахстанской журналистки Даны Орманбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Галымжана Койгелдиева, розыском журналистки Даны Орманбаевой занимается Интерпол.

"Она привлечена в рамках 174 статьи и объявлена в розыск. Соответственно, все следственные действия сейчас будут по установлению ее местонахождения. Этим занимается Интерпол.

Конкретно, где она сейчас находится, не могу сказать. В соцсетях пишут, что она комментирует все из ОАЭ, но достоверной информации у нас нет", - сообщил замглавы Генпрокуратуры.

Отметим, что статья 174 УК РК - это "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Напомним, на журналистку Дану Орманбаеву завели уголовное дело в апреле прошлого года за публикацию в Instagram. Недавно в своих соцсетях она заявила, что ее объявили в международный розыск - информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы.

Добавим, что в сентябре 2024 года мы писали, что суд Алматы удовлетворил иск блогера к журналисту об опровержении сведений, не соответствующих действительности, и взыскании морального вреда. Тогда, по данным СМИ, речь шла о судебном иске Баян Алагузовой к Дане Орманбаевой.

А в октябре 2024 года суд в Алматы оштрафовал Дану Орманбаеву за публикации оскорбительного характера в адрес продюсера Баян Алагузовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216156-ona-kommentiruet-iz-oae-zhurnalistku-danu-ormanbaevu-ishchet-interpol-zayavili-v-genprokurature/