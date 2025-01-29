"Установили высокие цены": расследование начато в отношении АНПЗ
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Проводится расследование в отношении Атырауского НПЗ по признакам злоупотребления доминирующим положением, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Основанием послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти.
"По результатам проведенного анализа департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год", - уточнили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.
По данным ведомства, факт установления монопольно высокой цены выявили в процессе расследования возможных нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции.
По информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.
В начале 2025 года АНПЗ сделал заявление в связи с распространившимися слухами о якобы начатом уголовном расследовании в отношении гендиректора Галымжана Жусанбаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216150-ustanovili-vysokie-ceny-rassledovanie-nachato-v-otnoshenii-anpz/